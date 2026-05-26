محليات

في الجنوب.. مؤهل في قوى الأمن يناشد: أنقذوا طفلتي!

2026-05-26 | 15:19
في الجنوب.. مؤهل في قوى الأمن يناشد: أنقذوا طفلتي!

وجّه المؤهل في قوى الأمن الداخلي محمد مطر من بلدة الدوير الجنوبية مناشدة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بصفته أبًا لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني وضعًا صحيًا دقيقًا وتحتاج إلى متابعة وعلاج وظروف إنسانية مستقرة.

وقال مطر إن بلدة الدوير وحيّهم "دمّرتهما الحرب بالكامل، حتى بات الدخول إليهما خطرًا، وأصبحت البلدة منكوبة جراء الغارات الجوية المعادية"، مشيرًا إلى أنّ فرق الدفاع المدني مُنعت من الوصول إلى المنطقة.

وأضاف أنّ إقامة طفلته في هذه الظروف "باتت تهديدًا مباشرًا لصحتها وحياتها"، مناشدًا اللواء عبد الله "بعين الرحمة والإنسانية" المساعدة في تأمين منزل لعائلته خارج البلدة بشكل عاجل.

وختم بالقول: "أقف أمامكم بقلب أبٍ عاجز، لا يطلب رفاهية ولا امتيازًا، حفاظًا على علاج طفلتي وسلامتها، فما أقسى أن يرى الأب طفلته تذبل أمامه، وهو عاجز حتى عن تأمين مكان يخبّئها فيه من الموت والوجع."

بالصور- "السلام لمستقبل لبنان" في شوارع بيروت
17:14

بالصور- "السلام لمستقبل لبنان" في شوارع بيروت

انتشرت في عدد من شوارع العاصمة اللبنانية بيروت لوحات كبيرة للأرزة اللبنانية وتحمل شعار "السلام لمستقبل لبنان".

17:14

بالصور- "السلام لمستقبل لبنان" في شوارع بيروت

انتشرت في عدد من شوارع العاصمة اللبنانية بيروت لوحات كبيرة للأرزة اللبنانية وتحمل شعار "السلام لمستقبل لبنان".

