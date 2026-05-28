عاجل
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وسيُرفَع الحصار البحري عن إيران خلال مدة التنفيذ
أكسيوس: ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي
أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية
محليات

جنبلاط متشائم: لا أعرف كيف أتحدث مع الحزب.. وهذا ما قاله عن جعجع!

2026-05-28 | 05:00
أعرب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن تشاؤمه حيال مستقبل المنطقة في ظل الحرب المفتوحة مع إيران والتصعيد الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، وتراجع إمكانات الحوار الداخلي في لبنان.

وقال جنبلاط، خلال لقاء مع صحافيين في أحد مكاتب دار نشر في باريس لمناسبة صدور سيرته الذاتية، إنّه لم يعد قادرًا على التواصل مع "حزب الله" كما كان يفعل سابقًا في زمن الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، معتبرًا أنّ القيادة الحالية "باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني بعد اغتيال نصرالله على يد إسرائيل عام 2024".

وأضاف: "لم أعد أستطيع، ولا أعرف كيف أتحدث مع الحزب"، مشيرًا إلى أنّه كان قادرًا في السابق على النقاش والتواصل مع نصرالله، "لكن لم يعد هناك محاور".

 في المقابل، اعتبر جنبلاط أنّ "خصوم حزب الله أصبحوا أيضًا متصلبين بالكامل"، قائلًا إنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتصرف كأنه موسى"، مضيفًا أنّ "الجميع عالقون في دوامة العنف ويتبادلون الشتائم، فيما اختفى الصوت العقلاني".

وحذّر من تنامي "النفوذ الانفصالي والتقسيمي في المنطقة"، معتبرًا أنّ "المشروع الإسرائيلي لإنشاء كيانات طائفية ودينية وقبلية عاد إلى الواجهة بهدف تفكيك المنطقة بأكملها"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل دفع المشروع الصهيوني الممتد منذ أكثر من قرن".

 وفي الشأن الإقليمي، توقّع جنبلاط استمرار الحرب ضد إيران، معتبرًا أنّ "المستفيدين منها كثيرون، من شركات السلاح والنفط إلى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، مضيفًا: "البورصة ترتفع وكذلك الذهب"، ليختم بالقول إنّه "متشائم بالكامل".
الوكالة الوطنية: فرار مواطن من سيارته اثر تلقيه اتصالا باستهدافه على طريق الشبريحا - صور
وزارة الصحة: 6 شهداء من بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما في الغارة على بلدة عدلون قضاء صيدا

بألم بالغ وقلق عميق، تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور العريقة، التي طالت أحياءها التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية التي صمدت عبر آلاف السنين.

