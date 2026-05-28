جنبلاط متشائم: لا أعرف كيف أتحدث مع الحزب.. وهذا ما قاله عن جعجع!

أعرب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي عن تشاؤمه حيال مستقبل المنطقة في ظل الحرب المفتوحة مع والتصعيد في غزة وجنوب ، وتراجع إمكانات الحوار الداخلي في لبنان.

وقال جنبلاط، خلال لقاء مع صحافيين في أحد مكاتب دار نشر في باريس لمناسبة صدور سيرته الذاتية، إنّه لم يعد قادرًا على التواصل مع " " كما كان يفعل سابقًا في زمن السابق للحزب حسن نصرالله، معتبرًا أنّ القيادة الحالية "باتت بالكامل تحت التأثير بعد اغتيال نصرالله على يد عام 2024".



وأضاف: "لم أعد أستطيع، ولا أعرف كيف أتحدث مع الحزب"، مشيرًا إلى أنّه كان قادرًا في السابق على النقاش والتواصل مع نصرالله، "لكن لم يعد هناك محاور".



في المقابل، اعتبر جنبلاط أنّ "خصوم حزب أصبحوا أيضًا متصلبين بالكامل"، قائلًا إنّ سمير جعجع يتصرف كأنه "، مضيفًا أنّ "الجميع عالقون في دوامة العنف ويتبادلون الشتائم، فيما اختفى الصوت العقلاني".



وحذّر من تنامي "النفوذ الانفصالي والتقسيمي في المنطقة"، معتبرًا أنّ "المشروع لإنشاء كيانات طائفية ودينية وقبلية عاد إلى الواجهة بهدف تفكيك المنطقة بأكملها"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل دفع المشروع الصهيوني الممتد منذ أكثر من قرن".



وفي الشأن الإقليمي، توقّع جنبلاط استمرار الحرب ضد ، معتبرًا أنّ "المستفيدين منها كثيرون، من شركات السلاح والنفط إلى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، مضيفًا: "البورصة ترتفع وكذلك الذهب"، ليختم بالقول إنّه "متشائم بالكامل".