بلدية أرنون: استهداف قلعة الشقيف انتهاك صارخ للتراث الثقافي والإنساني

2026-05-28 | 14:57
صدر عن عن بلدية أرنون البيان التالي:

تستنكر بلدية أرنون بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف قلعة الشقيف التاريخية جراء القصف الإسرائيلي، والذي طال أحد أبرز المعالم الأثرية والتراثية في جنوب لبنان، لما تمثله هذه القلعة من قيمة تاريخية ووطنية وثقافية وإنسانية كبيرة، إضافة إلى القصف المتكرر وتفجير المنازل السكنية وتدمير الأحياء والبنى التحتية، بعد تهجير أهالي البلدة قسراً من منازلهم وأرضهم.
إن قلعة الشقيف، القائمة على أرض أرنون، ليست مجرد موقع أثري، بل هي شاهد حي على تاريخ المنطقة وحضارتها وصمود أهلها عبر القرون، وتشكل جزءاً أساسياً من التراث اللبناني والإنساني الذي يجب حمايته وصونه من أي اعتداء أو تدمير.
كما أن قلعة الشقيف سبق أن مُنحت “الحماية المعززة” بموجب البروتوكول الثاني لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وذلك في عام 2024، ما يجعل أي استهداف لها انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والإنساني.
وإزاء هذا الاستهداف الخطير، تتوجه بلدية أرنون بنداء عاجل إلى معالي وزير الثقافة اللبناني،  وسائر المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية الآثار والتراث العالمي، للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف الاعتداءات التي تطال قلعة الشقيف والعمل على حماية هذا المعلم التاريخي من المزيد من الأضرار.
كما تؤكد البلدية أن استهداف المواقع التراثية والأثرية يُعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة.
إن قلعة الشقيف ستبقى رمزاً تاريخياً ووطنياً شامخاً رغم كل الاعتداءات، وسيبقى أبناء أرنون والجنوب أوفياء لأرضهم وتراثهم وهويتهم.
الجيش اللبناني: استشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق زفتا - دير الزهراني في النبطية
الحجار يلتقي نظيره السعودي: لبنان يقف إلى جانب أشقائه العرب

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مصدر أمني لـ"الجديد": رصد تحرك إسرائيلي في محيط بلدة دبين مترافقا مع قصف مدفعي مكثف باتجاه البلدة وسماع أصوات رشقات رشاشة
17:04
مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة بلاط قضاء مرجعيون
16:50
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضا
16:38
تحذير إسرائيلي لأهالي مرجعيون.. لا تتحرّكوا باتّجاه هذه المناطق
16:26
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل
16:15
الدفاع المدني: نفّذنا عمليات إخلاء شملت 11 بلدة في قضاء النبطية تمّ إجلاء 133 شخصًا من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا
16:05
