لا تنسيق عسكري بين لبنان وإسرائيل.. هذا هو مضمون التفاوض (المدن)

2026-05-29 | 01:46
علمت جريدة "المدن" أنَّ المؤسّسة العسكريّة تتوجّه إلى الاجتماع وهي تحمل خطّة العمل التي كانت تطبّقها في الجنوب. لن يذهب الجيش بوصفه طرفًا سياسيًّا، ولا بوصفه وسيطًا بين القوى الداخليّة. سيعرض مهامه، خطّته، ما أنجزه، وما ينوي القيام به في المرحلة المقبلة. وهذا تفصيل أساسيّ.

لن يقبل الجيش، بحسب هذه المعلومات، أن يشاركه أحد في آرائه أو قراراته، ولن يقبل تلقّي التعليمات من أي جهة. منطق المؤسّسة هنا واضح: لا يوجد ما يُسمّى تنسيقًا عسكريًّا لبنانيًّا، إسرائيليًّا. الموجود هو دور محدّد للجيش اللبناني، ضمن مهمّة بسط سيادة الدولة، وتأكيد حصريّة السّلاح بيدها، وتنفيذ ما تفرضه مقتضيات الأمن الوطني.

هذا هو مضمون التفاوض العسكري. بند أوّل: تثبيت الهدنة. بند ثانٍ: وقف الخروقات. بند ثالث: منع توسيع الضربات. بند رابع: تحديد مناطق الانتشار، والمسؤوليّات، وآليّات المتابعة. أمّا مصير السّلاح، وشكل السلام، والعلاقة بين لبنان وإسرائيل، وموقع حزب الله، فهذه عناوين سياسيّة أكبر من طاولة عسكريّة.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدة عين قانا في قضاء النبطية ويطلب منهم الإخلاء الفوري

اقرأ ايضا في محليات

إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)
03:49

إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

03:08

إلى بن سلمان.. الحجار ينقل تحيات عون وسلام (فيديو)

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية
03:08

خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

03:08

خلال لقاء مع بن سلمان.. الحجار يشيد بجهود السعودية

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبار ضيوف الحج لهذا العام، في قصر مِنى في مكة المكرمة، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

مراسل الجديد: شهيدان في الغارة على بلدة طيردبا في قضاء صور ليلًا
03:05
في قصر منى.. ولي العهد السعودي يستقبل المفتي دريان
02:53
الأمير محمد بن سلمان استقبل المغتي الشيخ عبد اللطيف دريان خلال الاستقبال الرسمي للوفود الرسمية المهنئة بعيد الاضحى
02:23
قبيل مفاوضات البنتاغون.. الكشف عن هوية رئيس الوفد الإٍسرائيلي
01:54
