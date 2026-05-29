نداء من النبطية: أكثر من 220 شخصًا يطالبون الرؤساء الثلاثة والحكومة بوقف التدمير وحماية المدينة

وأكد الموقعون أن هدفهم هو "وقف نهائي للحرب، وحماية أهل الجنوب ومدنهم وقراهم، وتحرير الأرض
بالكامل، وإبعاد لبنان
والجنوب عن سياسات المحاور وحروب الآخرين، مع فرض سيادة الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها".
وطالب النداء بـ:
إطلاق مبادرة دبلوماسية وسياسية عاجلة لحماية النبطية وقضائها.
تعزيز انتشار الجيش اللبناني
والقوى الأمنية الرسمية.
إعلان النبطية ومحيطها “منطقة آمنة ومفتوحة” تحت سلطة الدولة.
تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية والطبية.
حماية قلعة الشقيف وسائر المعالم التاريخية والتراثية.
السعي إلى فرض وقف إطلاق النار في النبطية والجنوب.
وشدد الموقعون على أن "حماية النبطية من الدمار هي حماية للجنوب ولبنان كله"، معتبرين أن القضية "ليست محلية أو فئوية بل قضية لبنانية بامتياز".