إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ قرابة السادسة صباحًا عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون
محليات

لا أفق لأطماع اسرائيل التوسعية.. الجيش الإسرائيلي يقترب من النبطية؟ (الأنباء الإلكترونية)

2026-05-30 | 01:21
أشارت مصادر أمنية في اتصال مع صحيفة "الأنباء الإلكترونية" إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي سيطر بالأمس على دبين القريبة من مرجعيون بعد انسحاب الجيش منها، أصبح يقترب جداً من مدينة النبطية على جبهتي زوطر وأرنون، وأن القوات الإسرائيلية أصبحت على بعد 500 متر من النبطية. وأكدت المصادر أن لا أفق لأطماع العدو التوسعية، كما لفت إلى ذلك الرئيس وليد جنبلاط، فحذر من تفتيت لبنان وسوريا وربط احتلال إسرائيل لجنوب لبنان بجنوب سوريا لحماية شمال إسرائيل.




توتر في اجتماع البنتاغون.. وإسرائيل تريد لبنانين وجيشين! (المدن)
توتر في اجتماع البنتاغون.. وإسرائيل تريد لبنانين وجيشين! (المدن)

كتبت جريدة "المدن":

في ظل تصعيد وتيرة الحملة العسكرية، عقدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية. أيضاً بدت المطالب متباعدة جداً، تخلل الاجتماع الكثير من التوتر. الوفد اللبناني تمسك بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب. وهو ما رفضه الإسرائيليون بالكامل، مشددين على بقائهم ومواصلة عمليتهم إلى حين تفكيك سلاح حزب الله. إنها مفاوضات بمنطقين، تريد إسرائيل فيها خلق لبنانين وجيشين، لبنان يعمل بالتنسيق معها سياسياً، ولبنان آخر يقاتلها ويواجهها. وجيش ينسق معها عسكرياً وأمنياً لتفكيك سلاح حزب الله وضبط الوضع في الجنوب، وجيش آخر يرفض ذلك كلياً. مثل هذه المطالب المتضاربة إلى حدود بعيدة، لا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، بل تسهم في مواصلة الحرب، وقد تشكل وصفة خالصة لجعل الحرب داخلية، أو أن ما سينتج عنها هو احتلال طويل الأمد يقابله استمرار في عمليات المقاومة، لكن النتيجة ستكون تغييراً ديموغرافياً يؤسس لانفجارات اجتماعية وسياسية وأمنية أيضاً. تبقى المسألة معلقة على معجزة لإخراج لبنان من هذه الشرنقة.

