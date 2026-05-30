الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إسرائيل رفضت رفضاً قاطعاً.. والأرض مقابل السلاح؟

2026-05-30 | 12:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل رفضت رفضاً قاطعاً.. والأرض مقابل السلاح؟
إسرائيل رفضت رفضاً قاطعاً.. والأرض مقابل السلاح؟

في خلاصة اجتماع البنتاغون الأمني قالت مصادر سياسية للجديد إن الموقف الأميركي بدا داعما ومشجعا لبلوغ اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل فالولايات المتحدة تسعى لترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل وتساعد الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على أراضيها

 
مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن الوفد اللبناني  ذهب الى البنتاغون متمسكا بالثوابت اللبنانية التي تنطلق من وقف اطلاق الناروحماية السلم الأهلي ودعم المؤسسة العسكرية وبحسب المعلومات  فإن الجيش عرض خطته المعدلة بفعل التطورات الميدانية مقرونة بوقف مسبق لإطلاق النار وهو ما كان موضع رفض اسرائيلي قاطع فإسرائيل لديها ثوابت وشروط مغايرة  ولبنان لا يملك أيا من أوراق القوة ولا حتى ورقة حزب الله وهو يتحرك ضمن إمكانياته وبين ألغام السلم الأهلي والخشية من تدهور الوضع الداخلي واستنزاف المؤسسة العسكرية في الداخل اللبناني  وبالتالي الايجابية الوحيدة في لقاء الساعات  التسع  كانت في الشكل أما في المضمون  فلا  نتائج مثمرة وهو ما يترجم  في الميدان من ناحية التصعيد الاسرائيلي  ومحاولات التمدد وصولا الى معادلة عنوانها : الارض مقابل السلاح  وفي المعلومات أن أبرز النقاط الخلافية كانت رفض الوفد العسكري اللبناني  التطبيع الامني بين الجيشين من خلال مطلب  التنسيق المباشرعلى اعتبار أن هكذا قرار يعود للسلطة السياسية اللبنانية أولا  لا للمؤسسة الأمنية  لأن هكذا قرار من خارج صلاحياتها ولكن على الرغم من النتائج الأولية غير المشجعة تصر واشنطن  على استكمال المسار الأمني. وبالتزامن مع المسار الدبلوماسي مصادر ميدانية قالت للجديد إن المواجهات العسكرية والعمليات مستمرة بشكل تصاعدي في وقت تركز فيه إسرائيل على قرى دبين ويحمر الشقيف وأرنون ومحيد الغندورية وزوطر الشرقية وتضيف المصادر : يستفيد الجيش الاسرائيلي من جغرافيا الأرض والتضاريس الصعبة محاولا الالتفاف بدلا من التقدم داخل القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بحسب المصادر الميدانية   من دون أي  حدود أو ضوابط للتوغل الاسرائيلي ومن ضمن سياسة الأرض المحروقة في عمليات التوغل في مقابل صليات  صاروخية بلغت عمق ثمانية  كيلومترات في نهاريا وتسعة وعشرين كيلومترا  في مدينة صفد التي استهدفها حزب الله يوم السبت في المقابل توجس لبناني من استمرار إنذارات الاخلاء فيما ثلث لبنان بات تحت التهديد والإنذارات إذا ما استثنينا النزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت 
 
مقالات ذات صلة
إسرائيل رفضت رفضاً قاطعاً.. والأرض مقابل السلاح؟

محليات

إسرائيل

رفضاً

قاطعاً..

والأرض

مقابل

السلاح؟

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شروط إسرائيلية "تعجيزية".. ولبنان لن يقبل! (المدن)
من دبين إلى الخردلي.. ما أهداف التقدم الإسرائيلي؟ (الشرق الأوسط)

اقرأ ايضا في محليات

مرقص يدعو رئيسة الصليب الأحمر الدولي الاثنين لمتابعة حماية الصحافيين
13:41

مرقص يدعو رئيسة الصليب الأحمر الدولي الاثنين لمتابعة حماية الصحافيين

دعا وزير الإعلام بول مرقص، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، أنياس دهور، ومسؤول الشؤون الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شوقي أمين الدين، الى اجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل في مكتبه في الوزارة، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عُقد بين الجانبين بتاريخ 28 نيسان 2026.

13:41

مرقص يدعو رئيسة الصليب الأحمر الدولي الاثنين لمتابعة حماية الصحافيين

دعا وزير الإعلام بول مرقص، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، أنياس دهور، ومسؤول الشؤون الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شوقي أمين الدين، الى اجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل في مكتبه في الوزارة، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عُقد بين الجانبين بتاريخ 28 نيسان 2026.

في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان (فيديو)
13:21

في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان (فيديو)

في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان

13:21

في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان (فيديو)

في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان

يحدث الآن

اخترنا لك
مرقص يدعو رئيسة الصليب الأحمر الدولي الاثنين لمتابعة حماية الصحافيين
13:41
في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان (فيديو)
13:21
قناة 12 الإسرائيلية: الجيش أعد خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار الموافقة السياسية
13:13
قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو دعا الى اجراء تقييم للوضع ومناقشة التصعيد مع حزب الله
13:12
قناة 12 الإسرائيلية: حزب الله استهدف خلال 24 ساعة نحو 60 منطقة في شمال إسرائيل
13:09
معاريف: حزب الله اطلق منذ صباح اليوم اكثر من 25 صاروخاً باتجاه اسرائيل
13:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026