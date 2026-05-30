من دبين إلى الخردلي.. ما أهداف التقدم الإسرائيلي؟ (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":



تقدمت إلى بلدة دبين الاستراتيجية في قضاء بجنوب ، وذلك في مسعى للوصول إلى ضفاف نهر الليطاني، وعزل المناطق المحتلة في الجنوب عن وجزين، والسيطرة على تلال ومرتفعات تمنع إطلاق النار باتجاه مناطق وجودها في شرق مدينة .



في هذا الصدد، قالت مصادر لـصحيفة " " إن التقدم باتجاه دبين، يشير إلى نية الوصول إلى مجرى الليطاني في مرحلة أولى، لافتة إلى أن ذلك "يعني أن هناك مساعٍ للإمساك بمناطق العيشية والخردلي وتلة المحمودية" التي تعرضت لقصف متكرر أسبوعياً خلال الأشهر الـ15 بين تشرين الثاني 2024 و2 آذار الماضي، وهو تاريخ تجدد القتال المتبادل. وقالت المصادر إن هذه المناطق "تتمتع بمرتفعات استراتيجية، وتتصل بمناطق جزين والبقاع عبر وديان وتلال"، علماً بأن تلك المناطق تقول إنها تتضمن أنفاقاً لـ" "، ويُطلق منها صواريخ باتجاه إسرائيل.



أضافت الصحيفة: "على جبهة قريبة، وبعد تقدم الجيش في بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف، بات جزء من المناطق المشرفة على مدينة ساقطاً عسكرياً، وسط محاولة لإحكام السيطرة على تلك المرتفعات. ورُصدت نحو أربعين آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر، تنوعت بين دبابات وآليات لوجستية وغيرها".



ورأت المصادر الأمنية إن هذا العدد من الآليات "لا يؤشر إلى استعدادات للتقدم باتجاه النبطية" التي تبعد نحو 5 كيلومترات عبر مسالك الطرقات، مما يعني أن الخطة الإسرائيلية، حتى الوقت الراهن، "تقتصر على استكمال السيطرة على التلال المرتفعة".