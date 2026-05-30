شروط إسرائيلية "تعجيزية".. ولبنان لن يقبل! (المدن)

أكدت مصادر عسكرية لجريدة "المدن" إن ما بات واضحاً هو أن لا تبدو في وارد وقف عملياتها العسكرية في في المرحلة الحالية، كما أنها تربط أي انسحاب من الأراضي بتحقيق هدف تعتبره أساسياً، وهو إنهاء سلاح ، وهو مطلب تصفه المصادر نفسها بـ"التعجيزي" في الظروف الحالية.



في المقابل، تتواصل الضغوط على ، وقد انتقلت إلى مستوى جديد عبر بوابة البنتاغون، حيث عُقد اجتماع أمني ـ تقني حمل في طياته مؤشرات إلى سعي إسرائيلي لرفع سقف المطالب وتثبيت وقائع على .



وتقول مصادر عسكرية لـ"المدن" إن الهدف يتجاوز مجرد مناقشة ترتيبات ، ليصل إلى محاولة فرض معادلات جديدة في وتحقيق مكاسب إضافية في مرحلة تعتبرها مؤاتية للضغط. كما تتمسك بفكرة إنشاء منطقة عازلة تمتد ضمن ما تصفه بـ"المنطقة الصفراء"، تكون خالية من السكان وخاضعة لرقابة وإشراف مباشرَين. في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"المدن" أن غالبية الشروط والبنود التي وضعتها إسرائيل على طاولة تبدو غير قابلة للتنفيذ بالنسبة إلى ولا سيما . وتضيف مصادر عسكرية مطلعة لـ"المدن" أن الجيش اللبناني وُضع في واجهة هذا الملف رغم أنه ينفذ القرارات السياسية ولا يصنعها، ما يجعله في موقع بالغ الحساسية أمام المطالب المطروحة.



وتؤكد مصادر عسكرية لـ"المدن" أن لبنان لن يقبل بأي مطلب إسرائيلي قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتوضح أن الجواب الرسمي اللبناني، في حال طُرح موضوع خطة الجيش أو آلية تنفيذها، واضحاً: لا يمكن تطبيق أي خطة جديدة قبل وقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.