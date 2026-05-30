في المفاوضات 4 ملفات تنتظر لبنان (فيديو)

دعا وزير الإعلام بول مرقص، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، أنياس دهور، ومسؤول الشؤون الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شوقي أمين الدين، الى اجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل في مكتبه في الوزارة، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عُقد بين الجانبين بتاريخ 28 نيسان 2026.



