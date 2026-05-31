"الخط الأصفر" يتمدد إلى سوريا.. ماذا قال جنبلاط؟

أطلق الوزير السابق وليد جنبلاط مواقف بارزة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" ، أكد فيها أن الحروب الحالية تتجاوز أهدافها المباشرة لتقويض النظام الإقليمي الذي تشكّل بعد اتفاقيات "سايكس – بيكو".

وأوضح جنبلاط أن تطبق في جنوب أساليب تدمير منهجي أدت حتى الآن إلى تسوية نحو 60 قرية بالأرض، وتهجير مليون لبناني يُمنعون من العودة، مشيراً إلى قيام إسرائيل برسم "الخط الأصفر" كمنطقة عازلة أحادية الجانب تمتد من جبل الشيخ إلى الأراضي قرب دمشق، مع قابليتها للتوسع مستقبلاً لتشمل أجزاء من حوران ودرعا، بالتزامن مع وصول قواتها إلى نهر الليطاني في حرب تبدو بلا نهاية.



ورأى جنبلاط أن فرص الترسيم شبه الكامل للحدود قد تبدّدت كلياً بعد "حرب الإسناد" في 7 أكتوبر 2023، والمواجهة الثانية التي تلت اغتيال المرشد الأعلى، رافضاً تحميل " " وحده مسؤولية ما يجري. واعتبر أن إسرائيل تخوض "الحرب من أجل الحرب" في غزة ولبنان وإيران، بالتوازي مع قضم الضفة الغربية بالاستيطان لتدمير وهم الدولة الفلسطينية.



وفي سياق متصل، حذر جنبلاط من أن نزع سلاح الحزب بالقوة أمر مستحيل، نظراً لأن يتميز بتركيبة مختلطة ولن يقاتل عناصره بيئتهم الشعبية بناءً على أوامر أميركية أو إسرائيلية، مشدداً في الوقت عينه على عدم وجود أي هامش مناورة للدولة في هذه المواجهة إلا في حال ممارسة ضغط أميركي "خيالي" لفرض وقف إطلاق النار.