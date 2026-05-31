اكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: لم يكن هناك عناصر من "حزب الله" في قلعة الشقيف ولم يتم العثور على أسلحة هناك

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "المدن": " لدي همّان اليوم، وقف الحرب أولاً، والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار ورعاية النازحين ثانياً. من هنا، هو يشيد بالكلام الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام، والذي عبّر فيه عن حجم المخاطر الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كله بكل مكوناته، وأنه يجب البناء على هذا الموقف لتحصين الوحدة الداخلية والموقف الداخلي".

