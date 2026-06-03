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الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
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الحزب أبلغ بري.. ويترقب! (المدن)
2026-06-03 | 01:41
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الحزب أبلغ بري.. ويترقب! (المدن)
أفادت معلومات خاصة بـجريدة "المدن" بأن
حزب الله
أبلغ
رئيس مجلس النواب نبيه بري
رفضه معادلة تحييد الضاحية الجنوبية مقابل تحييد مستوطنات
الشمال
، لكنه لا يريد دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد، وهو يترقب ما إذا كان
ترامب
سينفذ ما وعد به خلال الساعات المقبلة، ليُبنى على ذلك الموقف اللاحق.
وأكد مسؤول كبير في
حزب الله
لـ"المدن" أن الحزب لا يزال متمسكاً بالموقف الذي أعلنه في 17 أيار الماضي عند إعلان هدنة الـ45 يوماً، ومفاده أنه لن يعطي أي موقف تجاه وقف إطلاق النار قبل معرفة طبيعة الالتزامات
الإسرائيلية
الفعلية، مشدداً على أن الحزب لن يقبل العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، وأن «الضاحية ليست أغلى من صور أو
النبطية
".
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