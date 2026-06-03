الحزب أبلغ بري.. ويترقب! (المدن)

أفادت معلومات خاصة بـجريدة "المدن" بأن أبلغ رفضه معادلة تحييد الضاحية الجنوبية مقابل تحييد مستوطنات ، لكنه لا يريد دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد، وهو يترقب ما إذا كان سينفذ ما وعد به خلال الساعات المقبلة، ليُبنى على ذلك الموقف اللاحق.