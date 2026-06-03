عاجل
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-06-01
مقترح أميركي: وقف هجمات "حزب الله" مقابل عدم تصعيد اسرائيل في بيروت
2026-06-01
صورة لنصر الله.. إعلام ايراني ينشر (صورة)
2026-06-01
إتصال وإخلاء.. بيان من بلدية كيفون
2026-06-01
بالفيديو - الطيونة عقب التهديد بضرب الضاحية
2026-05-31
بري: لا لإسقاط الحكومة.. والتفاهم مع السعودية وقطر قائم
محليات
الوكالة الوطنية: انتشال جثة مواطن قبالة شاطئ حنوش - حامات
2026-06-03 | 02:20
A-
A+
الوكالة الوطنية: انتشال جثة مواطن قبالة شاطئ حنوش - حامات
مقالات ذات صلة
سمكة قرش قبالة شاطئ أنفه (شاهد الفيديو)
الوكالة الوطنية: انتشال شهيد من تحت الركام في تبنين وشهيدين وجريحين من المنزل المستهدف في شقرا
الوكالة الوطنية للإعلام: انتشال جثة شهيد من تحت الأنقاض جراء الغارة على بلدة قانا امس والبحث مستمر عن مفقود آخر
الوكالة الوطنية: انتشال جثة مواطن قبالة شاطئ حنوش - حامات
محليات
الوطنية:
انتشال
مواطن
قبالة
حامات
العودة الى الأعلى
غارة على أوتوستراد خلدة الناعمة
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في جنوب لبنان وتحديدا: أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية
اقرأ ايضا في محليات
04:26
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
04:26
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
04:08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
04:08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
04:03
مراسل الجديد: غارة على بلدة حبوش قضاء النبطية
04:03
مراسل الجديد: غارة على بلدة حبوش قضاء النبطية
يحدث الآن
محليات
04:26
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
محليات
04:08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
محليات
04:03
مراسل الجديد: غارة على بلدة حبوش قضاء النبطية
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا
04:26
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان
04:08
مراسل الجديد: غارة على بلدة حبوش قضاء النبطية
04:03
مراسل الجديد: غارة على مدينة النبطية
03:37
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلتين المجدولتين ME408 وME409 من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي
03:30
بالفيديو.. من موقع استهداف السيارة على أوتوستراد خلدة
03:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:45
غارة على أوتوستراد خلدة الناعمة
03:30
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلتين المجدولتين ME408 وME409 من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي
01:17
ثلاثة إصرارات تحكم المفاوضات.. وهل يكون تحييد الضاحية الخطوة الأولى؟ (المدن)
02:39
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية
01:41
الحزب أبلغ بري.. ويترقب! (المدن)
03:30
بالفيديو.. من موقع استهداف السيارة على أوتوستراد خلدة
بالفيديو
بالفيديو
13:45
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2026
2026-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2026
2026-06-01
وصية الطبيبة السورية رانيا العباسي
2026-06-01
بعد تهديدات نتنياهو.. الجديد تنقل المشهد من مشارف الضاحية
2026-06-01
من الضاحية ومحيطها.. كيف يبدو المشهد؟
2026-06-01
عباس النوري يهاجم اولاد بشار الاسد: حق البلد عليهن وين؟ حتى البلد نفسها ما حبوها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:52
بعد التحذير الإسرائيلي.. الجيش اللبناني في صور
محليات
15:52
بعد التحذير الإسرائيلي.. الجيش اللبناني في صور
محليات
12:03
مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!
محليات
12:03
مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!
محليات
12:29
كيف حُيّدت الضاحية.. وهل ينتزع لبنان وقفاً شاملاً لإطلاق النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
محليات
12:29
كيف حُيّدت الضاحية.. وهل ينتزع لبنان وقفاً شاملاً لإطلاق النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
محليات
15:15
عاد سالمًا.. إسرائيل تفرج عن ابن كفرشوبا
محليات
15:15
عاد سالمًا.. إسرائيل تفرج عن ابن كفرشوبا
محليات
04:52
بعد مجزرة الخردلي.. نائب يُسائل وزيرة التربية
محليات
04:52
بعد مجزرة الخردلي.. نائب يُسائل وزيرة التربية
فن
09:03
وفاة الفنانة التركية الشابة توغتشه آيشة غولر بشكل مفاجئ.. وشقيقها يتهم الإهمال الطبي
فن
09:03
وفاة الفنانة التركية الشابة توغتشه آيشة غولر بشكل مفاجئ.. وشقيقها يتهم الإهمال الطبي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026