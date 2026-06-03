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محليات

قيادة الجيش: ننعي المجند عمر خضر الذي استشهد جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت

2026-06-03 | 09:33
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قيادة الجيش: ننعي المجند عمر خضر الذي استشهد جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت
قيادة الجيش: ننعي المجند عمر خضر الذي استشهد جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت
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قيادة الجيش: ننعي المجند عمر خضر الذي استشهد جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية – كفرتبنيت

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مساعدات لـ 100 ألف عائلة قريباً!

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن الأمل بالعودة يبقى ما يجمع اللبنانيين اليوم، مشيرة إلى العمل على مسارين: حماية المواطنين وتأمين عودتهم.

وأوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتحويل مساعدات نقدية لـ100 ألف عائلة، ليرتفع إجمالي العائلات المستفيدة إلى 250 ألف عائلة.

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أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن الأمل بالعودة يبقى ما يجمع اللبنانيين اليوم، مشيرة إلى العمل على مسارين: حماية المواطنين وتأمين عودتهم.

وأوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتحويل مساعدات نقدية لـ100 ألف عائلة، ليرتفع إجمالي العائلات المستفيدة إلى 250 ألف عائلة.

عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟
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عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟

استنكرت إدارة مستشفى تبنين الحكومي في بيان، "المزاعم والادعاءات التي تم تداولها بشأن المستشفى، والتي تدّعي استيلاء جهات حزبية عليه أو استخدامه لأغراض غير طبية"، واكدت أن "هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وتندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق وبثّ الخوف بين الموظفين والمواطنين لمنعهم من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية".

10:53

عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟

استنكرت إدارة مستشفى تبنين الحكومي في بيان، "المزاعم والادعاءات التي تم تداولها بشأن المستشفى، والتي تدّعي استيلاء جهات حزبية عليه أو استخدامه لأغراض غير طبية"، واكدت أن "هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وتندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق وبثّ الخوف بين الموظفين والمواطنين لمنعهم من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية".

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