عاجل
مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
📺 هل تُحسم المفاوضات الليلة؟ (تابعوا نشرة أخبار الجديد)
📺 هل تُحسم المفاوضات الليلة؟ (تابعوا نشرة أخبار الجديد)
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد المزاعم الاسرائيلية عن مستشفى تبنين.. وزارة الصحة ترد!

2026-06-03 | 10:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد المزاعم الاسرائيلية عن مستشفى تبنين.. وزارة الصحة ترد!
بعد المزاعم الاسرائيلية عن مستشفى تبنين.. وزارة الصحة ترد!

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

طالعنا جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلفيقات وادعاءات كاذبة في شأن مستشفى تبنين الحكومي، ليست سوى تهديد خطير لمنشأة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، وتشكل المؤسسة الإستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل لتقديم الخدمات الطبية والصحية للأهالي الصامدين في منطقة تتعرض كل بلداتها وقراها لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة على مدار الساعات الأربع والعشرين يوميًا.

وتؤكد الوزارة أن في داخل المستشفى مركزًا للجنة الدولية للصليب الأحمر كما للصليب الأحمر اللبناني، بهدف تقديم الدعم ومد اليد للطاقم الطبي والتمريضي والإداري العامل في المستشفى.
كما يقيم الجيش اللبناني نقطة ثابتة عند المدخل، ونقل المستوصف التابع له إلى داخل المستشفى. 

وإذ تحمّل وزارة الصحة العامة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال هذه المنشأة الصحية الحيوية، فإنها تدعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى القيام بجولة ميدانية داخل المستشفى للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصراً أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية رغم المخاطر الجسيمة، إضافة إلى المرضى الذين يتلقون العلاج وسط ظروف بالغة الصعوبة.

ومن الواضح أن هذا التهديد حلقة إضافية من المسلسل المتصاعد للإعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات والمنشآت الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بشكل مضطرد عدد المستشفيات المتضررة بشكل كلي أو جزئي، وصولاً إلى هذا التهديد المباشر لمستشفى تبنين، فضلا عن تزايد الاعتداءات الدامية المركزة التي تستهدف المسعفين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

إن استهداف المستشفيات والطواقم الصحية والإسعافية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المرافق الصحية والعاملين فيها.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
بعد المزاعم الاسرائيلية عن مستشفى تبنين.. وزارة الصحة ترد!

محليات

الصحة

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعبدا مرتاحة.. خرق مهم ومرحلة جديدة من الحراك السياسي والدبلوماسي (الديار)
الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل

اقرأ ايضا في محليات

مساعدات لـ 100 ألف عائلة قريباً!
11:25

مساعدات لـ 100 ألف عائلة قريباً!

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن الأمل بالعودة يبقى ما يجمع اللبنانيين اليوم، مشيرة إلى العمل على مسارين: حماية المواطنين وتأمين عودتهم.

وأوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتحويل مساعدات نقدية لـ100 ألف عائلة، ليرتفع إجمالي العائلات المستفيدة إلى 250 ألف عائلة.

11:25

مساعدات لـ 100 ألف عائلة قريباً!

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن الأمل بالعودة يبقى ما يجمع اللبنانيين اليوم، مشيرة إلى العمل على مسارين: حماية المواطنين وتأمين عودتهم.

وأوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتحويل مساعدات نقدية لـ100 ألف عائلة، ليرتفع إجمالي العائلات المستفيدة إلى 250 ألف عائلة.

عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟
10:53

عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟

استنكرت إدارة مستشفى تبنين الحكومي في بيان، "المزاعم والادعاءات التي تم تداولها بشأن المستشفى، والتي تدّعي استيلاء جهات حزبية عليه أو استخدامه لأغراض غير طبية"، واكدت أن "هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وتندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق وبثّ الخوف بين الموظفين والمواطنين لمنعهم من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية".

10:53

عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟

استنكرت إدارة مستشفى تبنين الحكومي في بيان، "المزاعم والادعاءات التي تم تداولها بشأن المستشفى، والتي تدّعي استيلاء جهات حزبية عليه أو استخدامه لأغراض غير طبية"، واكدت أن "هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وتندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق وبثّ الخوف بين الموظفين والمواطنين لمنعهم من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية".

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
12:05
مساعدات لـ 100 ألف عائلة قريباً!
11:25
عن مزاعم استيلاء عناصر "حزب الله" عليها.. ماذا قالت مستشفى تبنين؟
10:53
عن المستجدات المتعلقة بالامتحانات الرسمية.. بيان لوزيرة التربية
10:45
لبنان يدين الإعتداءات الصاروخيّة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين
10:26
مصادر أميركية للجديد: اتصالات سعودية مع واشنطن لدعم الموقف اللبناني في المفاوضات بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتمهيد لانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني
10:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026