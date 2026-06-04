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الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته
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محليات

اليونيفيل: مقتل جندي وجرح اثنين إثر سقوط قذائف أمس على موقعنا قرب مرجعيون في جنوب لبنان

2026-06-04 | 04:14
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اليونيفيل: مقتل جندي وجرح اثنين إثر سقوط قذائف أمس على موقعنا قرب مرجعيون في جنوب لبنان
اليونيفيل: مقتل جندي وجرح اثنين إثر سقوط قذائف أمس على موقعنا قرب مرجعيون في جنوب لبنان
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اليونيفيل: مقتل جندي وجرح اثنين إثر سقوط قذائف أمس على موقعنا قرب مرجعيون في جنوب لبنان

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