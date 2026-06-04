الرئيس عون: اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف

قاسم: الأولى أن يتفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان أولًا ثم نعالج قضايانا بعد ذلك تحت سقف الدستور والطائف

قاسم: الأولى أن يتفاهم أبناء البلد في مواجهة العدوان أولًا ثم نعالج قضايانا بعد ذلك تحت سقف الدستور والطائف