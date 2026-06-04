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محليات

الفرصة الأخيرة وإلا.. عون يكشف كواليس مفاوضات الأمس وموعد تنفيذ الاتفاق

2026-06-04 | 05:52
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الفرصة الأخيرة وإلا.. عون يكشف كواليس مفاوضات الأمس وموعد تنفيذ الاتفاق
الفرصة الأخيرة وإلا.. عون يكشف كواليس مفاوضات الأمس وموعد تنفيذ الاتفاق

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في دردشة مع الصحافيين أن المفاوضات أمس كانت صعبة جدًا واستؤنفت بعد تدخل ماركو روبيو إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد سيمون كرم.

وأضاف ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام والتنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية.
 
وتابع بأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه هو الفرصة الاخيرة والا فليتحمل كل فريق مسؤولياته.
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