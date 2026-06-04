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محليات

وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء

2026-06-04 | 09:08
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وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء


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