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الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال البلاد والتفاصيل قيد الفحص
الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في شمال البلاد والتفاصيل قيد الفحص
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الرئيس سلام: المطلوب من جميع الأطراف أن تقدّم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية وأن تتحمّل مسؤولياتها
2026-06-04 | 09:34
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الرئيس سلام: المطلوب من جميع الأطراف أن تقدّم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية وأن تتحمّل مسؤولياتها
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الرئيس سلام: المطلوب من جميع الأطراف أن تقدّم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية وأن تتحمّل مسؤولياتها
محليات
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