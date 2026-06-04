سلام: لا يجوز أن نضيّع هذه الفرصة

قال الدكتور نواف سلام في مطلع جلسة إنّ مسار التفاوض الذي اختاره هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وعلى الجنوب والجنوبيين.



وأضاف أنّ التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، لكنه كان الخيار الأفضل، مشيراً إلى أنّ البدائل كانت تتمثل بالوقوف مكتوفي الأيدي أمام واقع وحرب لم يخترهما لبنان وهذا لم يكن واردًا للحظة، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية التي تستغرق سنوات، أو الاكتفاء بمجلس الأمن وما يرافقه من عرقلة وفيتوهات سياسية، مؤكداً أنّ خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى الخيارات الأخرى بالتوازي.



ونوّه سلام بما أعلنه رئيس الجمهورية، مؤكداً أنّ المفاوضات لم تكن سهلة وأنّ الوفد اللبناني واجه تعنّتاً إسرائيلياً، مشدداً على أنّ ما يطالب به لبنان ليس جديداً، بل يتمثل بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي وعودة الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، بدعم ودولي وتفهّم أميركي.