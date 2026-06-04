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محليات

باسيل يستقبل لودريان.. ويسلمه "مقترح حماية لبنان"

2026-06-04 | 11:07
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باسيل يستقبل لودريان.. ويسلمه &quot;مقترح حماية لبنان&quot;
باسيل يستقبل لودريان.. ويسلمه "مقترح حماية لبنان"

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان يرافقه سفير فرنسا في لبنان إيرفيه ماغرو، ومستشار لودريان، جان-كلود ماليه، والمستشارين في السفارة الفرنسية ماري فافريل، ورومان كالفاري، وذلك بحضور النائبة ندى البستاني.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في لبنان، لاسيما الحرب ووقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان والتحديات التي يواجهها لبنان على كافة المستويات، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم استقراره وتعزيز دور مؤسساته مع التأكيد على أهمية تطبيق الاصلاحات المالية. كما جرى البحث في العلاقات اللبنانية الفرنسية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين كافة الجوانب في المرحلة المقبلة.
وشدّد باسيل خلال اللقاء على ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوقه فيما استمع الموفد الفرنسي إلى رؤية التيار الوطني الحر حيال التطورات الراهنة والمسارات الممكنة لمعالجة الأزمات القائمة وتسلم خلال اللقاء "مقترح حماية لبنان".
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