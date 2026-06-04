باسيل يستقبل لودريان.. ويسلمه "مقترح حماية لبنان"

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في لبنان
، لاسيما الحرب ووقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان
والتحديات التي يواجهها لبنان على كافة المستويات، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم استقراره وتعزيز دور مؤسساته مع التأكيد على أهمية تطبيق الاصلاحات المالية. كما جرى البحث في العلاقات اللبنانية الفرنسية
وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين كافة الجوانب في المرحلة المقبلة.
وشدّد باسيل
خلال اللقاء على ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوقه فيما استمع الموفد الفرنسي إلى رؤية التيار الوطني الحر
حيال التطورات الراهنة والمسارات الممكنة لمعالجة الأزمات القائمة وتسلم خلال اللقاء "مقترح حماية لبنان".