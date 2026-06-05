"الاتفاق الهجين".. بري يعلن موقفه من مفاوضات واشنطن

صدر عن دولة رئيس الاستاذ الآتي:

بدلاً من هذا الاتفاق الهجين



- كان يمكن أن نقرأ إيجاباً في بداية النص لو قرأت وقفاً لإطلاق النار دون قيد أو شرط براً وبحراً وجواً وبدون هدم كل ما هو قائم.



(ولكنه فُخخ فأضاف وقفاً تاماً لإطلاق النار من قبل ، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني) .



- وكان يمكن أن أقرأ إيجاباً لو قرأت (إنسحابا إلى خارج الحدود المحتلة) ولكنه فخخ (بمناطق تجريبية دون دخول أية جهات فاعلة !!!؟؟) .



- ولكي لا أطيل أوافق على ما يلي:

١- يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم.

٢ - انسحاب حزب من جنوب بالتوازي مع الانسحاب من المناطق التي احتلها.



باقي النص جائر لا يستحق الذكر به.