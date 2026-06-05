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عون لـ CNN: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك
عون لـ CNN: أقول لنعيم قاسم إن الشعب اللبناني ليس شعبك
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حركة نزوح وغارات مستمرة.. الجديد تواكب التطورات السياسية والميدانية
حركة نزوح وغارات مستمرة.. الجديد تواكب التطورات السياسية والميدانية
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