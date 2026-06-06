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محليات

صيدا وقضاؤها مقابل الفيتو الأميركي على الضاحية؟ (الديار)

2026-06-06 | 00:32
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صيدا وقضاؤها مقابل الفيتو الأميركي على الضاحية؟ (الديار)
صيدا وقضاؤها مقابل الفيتو الأميركي على الضاحية؟ (الديار)

أفادت صحيفة "الديار" بأن ثمة معلومات عن توجه اسرائيلي لتوسيع دائرة الغارات باتجاه صيدا وقضائها في الايام القادمة، كبديل عن "الفيتو" الاميركي على منع قصف الضاحية. فالكلمة للميدان حتى 20 حزيران، موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية اميركية في واشنطن.

وتقول مصادر متابعة ان هدف التصعيد الاسرائيلي عرقلة الوصول الى حل متكامل، في ظل قرارها بالقضاء على حزب الله، وهذا يتطلب تنظيف منطقة جنوب الليطاني من الحجر والبشر، والسيطرة بالنار على شمال الليطاني وتحديدا على تلة علي الطاهر وتلال اقليم التفاح.
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