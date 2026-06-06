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صيدا وقضاؤها مقابل الفيتو الأميركي على الضاحية؟ (الديار)
أفادت صحيفة "الديار" بأن ثمة معلومات عن توجه اسرائيلي لتوسيع دائرة
الغارات
باتجاه
صيدا
وقضائها في الايام
القادمة
، كبديل عن "الفيتو"
الاميركي
على منع قصف الضاحية. فالكلمة للميدان حتى 20 حزيران، موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين
لبنان
وإسرائيل برعاية اميركية في
واشنطن
.
وتقول مصادر متابعة ان هدف التصعيد الاسرائيلي عرقلة الوصول الى حل متكامل، في ظل قرارها بالقضاء على
حزب الله
، وهذا يتطلب تنظيف منطقة جنوب الليطاني من الحجر والبشر، والسيطرة بالنار على شمال الليطاني وتحديدا على تلة علي الطاهر وتلال اقليم التفاح.
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