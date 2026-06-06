صيدا وقضاؤها مقابل الفيتو الأميركي على الضاحية؟ (الديار)

أفادت صحيفة "الديار" بأن ثمة معلومات عن توجه اسرائيلي لتوسيع دائرة باتجاه وقضائها في الايام ، كبديل عن "الفيتو" على منع قصف الضاحية. فالكلمة للميدان حتى 20 حزيران، موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين وإسرائيل برعاية اميركية في .