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محليات

عن استشهاد عسكريين.. خلف: استهداف الجيش هو استهداف للدولة

2026-06-06 | 04:12
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عن استشهاد عسكريين.. خلف: استهداف الجيش هو استهداف للدولة
عن استشهاد عسكريين.. خلف: استهداف الجيش هو استهداف للدولة

كتب النائب ملحم خلف على منصة "أكس": "بألمٍ كبير تلقّينا نبأ استشهاد عدد من العسكريين في الجيش اللبناني، بينهم العميد وسام صبرا، أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.
تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن لبنان وأمنه واستقراره، وتعازينا الصادقة إلى عائلاتهم ورفاقهم في المؤسسة العسكرية.
إن استهداف الجيش اللبناني من قبل اسرائيل هو استهداف للدولة اللبنانية ولرمز وحدتها وسيادتها، ومحاولة للنيل من المؤسسة الوطنية الجامعة التي تشكّل صمّام أمان الوطن".



 
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