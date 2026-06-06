مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا حريصة على الوحدة الداخلية اللبنانية وقلقة من العبث بالساحة الداخلية

عاجل
معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن
معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن
مصادر حزب الله لـ الجديد: مستشار "الرئيس" أندريه رحال والنائب فضل الله تبادلا رسائل واتصالات تضمنت ملاحظات وردوداً من الحزب على اتفاق وقف النار
مصادر حزب الله لـ الجديد: مستشار "الرئيس" أندريه رحال والنائب فضل الله تبادلا رسائل واتصالات تضمنت ملاحظات وردوداً من الحزب على اتفاق وقف النار
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا حريصة على الوحدة الداخلية اللبنانية وقلقة من العبث بالساحة الداخلية

2026-06-06 | 13:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا حريصة على الوحدة الداخلية اللبنانية وقلقة من العبث بالساحة الداخلية
مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا حريصة على الوحدة الداخلية اللبنانية وقلقة من العبث بالساحة الداخلية
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا حريصة على الوحدة الداخلية اللبنانية وقلقة من العبث بالساحة الداخلية

محليات

دبلوماسية

للجديد:

فرنسا

حريصة

الوحدة

الداخلية

اللبنانية

وقلقة

العبث

بالساحة

الداخلية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحديثات على الأوراق النقدية.. والعملة الجديدة مطلع العام المقبل (أسرار اللواء)
عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن
14:34
مصادر حزب الله لـ الجديد: مستشار "الرئيس" أندريه رحال والنائب فضل الله تبادلا رسائل واتصالات تضمنت ملاحظات وردوداً من الحزب على اتفاق وقف النار
14:34
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
14:33
المونديال قرّب.. جوائز اضافية لاي مشترك على tod (فيديو)
13:42
معلومات الجديد: زيارة قائد الجيش إلى باكستان تأتي في إطار دعم الجيش بالأسلحة عبر إسلام آباد وبالتنسيق مع واشنطن
13:13
مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة لودريان الى لبنان ركزت على استعداد فرنسا للمشاركة في قوات دولية بعد اليونيفل ومساعدة الجيش اللبناني بحصرية السلاح
13:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026