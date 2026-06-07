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محليات

حزب الله: اشتبكنا أمس مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من الطيري إلى بلدة حداثا جنوبي لبنان واستهدفناها بالقذائف أجبرناها على التراجع

2026-06-07 | 07:10
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حزب الله: اشتبكنا أمس مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من الطيري إلى بلدة حداثا جنوبي لبنان واستهدفناها بالقذائف أجبرناها على التراجع
حزب الله: اشتبكنا أمس مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من الطيري إلى بلدة حداثا جنوبي لبنان واستهدفناها بالقذائف أجبرناها على التراجع
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حزب الله: اشتبكنا أمس مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من الطيري إلى بلدة حداثا جنوبي لبنان واستهدفناها بالقذائف أجبرناها على التراجع

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