مراسل الجديد: الغارة إستهدفت المنطقة بين المريجة وحي السلم في الضاحية

ترامب: أريد أن تشنّ إسرائيل هجوماً دقيقاً على حزب الله ويمكننا ان نساعدهم بذلك او ان اجعل سوريا تقوم بذلك

ترامب: أريد أن تشنّ إسرائيل هجوماً دقيقاً على حزب الله ويمكننا ان نساعدهم بذلك او ان اجعل سوريا تقوم بذلك