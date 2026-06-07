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محليات

مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل سعودي مع مختلف الأطراف بما فيها الرئاسات اللبنانية بالتوازي مع جهود عربية لاحتواء التصعيد والبحث عن مخارج للأزمة

2026-06-07 | 13:29
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مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل سعودي مع مختلف الأطراف بما فيها الرئاسات اللبنانية بالتوازي مع جهود عربية لاحتواء التصعيد والبحث عن مخارج للأزمة
مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل سعودي مع مختلف الأطراف بما فيها الرئاسات اللبنانية بالتوازي مع جهود عربية لاحتواء التصعيد والبحث عن مخارج للأزمة
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مصادر دبلوماسية للجديد: تواصل سعودي مع مختلف الأطراف بما فيها الرئاسات اللبنانية بالتوازي مع جهود عربية لاحتواء التصعيد والبحث عن مخارج للأزمة

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