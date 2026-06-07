عاجل
ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان
ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:28
بالفيديو - مشهد مرعب للغارات على صور
08:30
الغارة إستهدفت المنطقة بين المريجة وحي السلم في الضاحية (فيديو)
07:03
قائد الجيش في باكستان.. هل يفصل المسار؟ (فيديو)
06:59
بكاء سيلاوي بسبب والدته التي تركته وهو بعمر الـ 5 اشهر.. تفاصيل مؤثرة يرويها لأول مرة
16:42
بالفيديو - رسالة تهديد إسرائيلية الى بلدة مغدوشة
خاص الجديد
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات في مكتب بعلبك داهمت مطلوبين على طريق بعلبك - رياق وعملت على تفتيش بعض المباني والشقق
2026-06-07 | 05:51
A-
A+
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات في مكتب بعلبك داهمت مطلوبين على طريق بعلبك - رياق وعملت على تفتيش بعض المباني والشقق
مقالات ذات صلة
الجيش اللبناني: دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة بريتال - بعلبك وأوقفت مواطنَين لحيازتهما كمية من المخدرات وأسلحةً وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر
مراسل الجديد: استهداف دورية لليونيفيل على طريق بني حيان طلوسة وتدخل مروحية من الناقورة لنقل الإصابات
الجيش اللبناني: نفّذت وحدات من الجيش في منطقتَي حي السلم - الضاحية الجنوبية وحوش حالا–رياق عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار وأوقفت مواطنَين وضبطت أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات في مكتب بعلبك داهمت مطلوبين على طريق بعلبك - رياق وعملت على تفتيش بعض المباني والشقق
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الجيش
اللبناني
بمؤازرة
دورية
مخابرات
بعلبك
داهمت
مطلوبين
بعلبك
وعملت
تفتيش
المباني
والشقق
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: 5 اصابات في حصيلة اولية إثر الغارة على الضاحية الجنوبية
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:37
مراسل الجديد: غارتان استهدفتا مدينة صور الاولى طالت مبنى تراثي يفوق عمره الـ100 عام بالقرب من اثارات صور والثانية طالت مقهى "عكنان" عند دورا العلم
10:37
مراسل الجديد: غارتان استهدفتا مدينة صور الاولى طالت مبنى تراثي يفوق عمره الـ100 عام بالقرب من اثارات صور والثانية طالت مقهى "عكنان" عند دورا العلم
09:29
مراسل الجديد: 5 اصابات في حصيلة اولية إثر الغارة على الضاحية الجنوبية
09:29
مراسل الجديد: 5 اصابات في حصيلة اولية إثر الغارة على الضاحية الجنوبية
14:33
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
14:33
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
يحدث الآن
محليات
10:59
ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان
عربي و دولي
10:44
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
عربي و دولي
10:37
بعد استهداف الضاحية.. طهران تلوّح بردّ قاسٍ
اخترنا لك
مراسل الجديد: غارتان استهدفتا مدينة صور الاولى طالت مبنى تراثي يفوق عمره الـ100 عام بالقرب من اثارات صور والثانية طالت مقهى "عكنان" عند دورا العلم
10:37
مراسل الجديد: 5 اصابات في حصيلة اولية إثر الغارة على الضاحية الجنوبية
09:29
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
14:33
📺 المونديال "بلش بكير عالجديد".. إشترك واربح (في النشرة المسائية مباشرة)
12:07
📺 جولة على "المناطق التجريبية" (في النشرة المسائية)
12:01
🔵 لا غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت والدخان المتصاعد ناتج عن حريق
2026-06-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-04
إسرائيل هددت عمق لبنان لأجلها.. ما هي مسيّرة "حزب الله"؟ (فيديو)
16:16
إرنا عن وزير داخلية باكستان: سأسلم رسالة من قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستانيين إلى المرشد الإيراني
08:53
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الجيش أبلغ سكان الشمال مسبقا بالغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
2026-05-14
مفاوضات لبنان وإسرائيل.. مطلب بعيد المنال ونتيجة حتمية!
2026-06-01
"حزب الله مستعد للالتزام بوقف نار شامل".. مستشار بري في مواقف جديدة لـ "أكسيوس"
2026-05-22
بعد العقوبات الأميركية على بعض نوابها.. بيان لكتلة "الوفاء للمقاومة"
بالفيديو
بالفيديو
08:42
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
13:34
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2026
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2026
2026-06-05
حركة نزوح وغارات مستمرة.. الجديد تواكب التطورات السياسية والميدانية
2026-06-05
إنذار اسرائيلي مبكر.. وحركة نزوح كثيفة من عرنابا وعنقون
2026-06-04
مقدمة النشرة المسائية 04-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:34
سموتريتش: الضاحية!
عربي و دولي
03:34
سموتريتش: الضاحية!
عربي و دولي
03:19
"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
03:19
"عملية برية في النبطية وروبوتات لكشف حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
08:54
بغارة الضاحية.. من استهدفت اسرائيل؟
عربي و دولي
08:54
بغارة الضاحية.. من استهدفت اسرائيل؟
عربي و دولي
00:25
الاتفاق بين لبنان واسرائيل.. قريباً؟
عربي و دولي
00:25
الاتفاق بين لبنان واسرائيل.. قريباً؟
محليات
08:42
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
08:42
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
08:33
بـ 3 صواريخ.. اسرائيل تستهدف شقتين في الضاحية الجنوبية!
محليات
08:33
بـ 3 صواريخ.. اسرائيل تستهدف شقتين في الضاحية الجنوبية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026