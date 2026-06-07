فضل الله لـ #وهلق_شو: لم نكن أمام "الفرصة الأخيرة" خلال المفاوضات إنما أمام شروط إسرائيلية مذلّة

فضل الله لـ #وهلق_شو: شروط الاتفاق التي وصلتنا ورفضناها وهي غير قابلة للنقاش تنص على انسحاب 2300 مقاتل من جنوب الليطاني الى شماله واذا تعرض شمال اسرائيل للقصف تستهدف بيروت