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فضل الله لـ #وهلق_شو: كان يجب أقله تعليق المفاوضات عقب استهداف جنود الجيش اللبناني
2026-06-07 | 14:27
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فضل الله لـ #وهلق_شو: كان يجب أقله تعليق المفاوضات عقب استهداف جنود الجيش اللبناني
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#وهلق_شو:
تعليق
المفاوضات
استهداف
الجيش
اللبناني
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