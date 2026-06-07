مصادر شركة طيران الشرق الأوسط للجديد: الرحلات المتبقية إلى الدول الأوروبية ستُسيَّر وفق جداولها المعتادة ومن دون أي تعديل ما لم تشهد الأوضاع الميدانية تطورات جديدة