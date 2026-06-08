مراسل الجديد : قصف مدفعي يستهدف بلاط في قضاء مرجعيون

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السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إذا أطلق "حزب الله" النار باتجاه إسرائيل فسنضرب بقوة مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية ببيروت
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترامب يجريان محادثة هاتفية في هذه الأثناء
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