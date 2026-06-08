الجيش الاسرائيلي ينذر سكان زقوق المفدي في صور

الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم

الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم

الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم

📺 انسحاب ثم انتشار.. ما هو الطرح القائم؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)