"أتشاور مع الرئيسين بري وسلام".. الرئيس عون: موحدون لإنهاء الحرب

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الجزء الثاني من الحديث الذي كانت أجرته معه كبيرة مراسلي محطة CNN الأميركية كريستيان امانبور في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت، استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، لانه لا يملك خيارا آخر، "واحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لانهاء هذا الصراع. ونعوّل عليه وعلى فريقه لاحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين وكانت مفاوضات شاقة تمكنا من خلالها من تحقيق خرق كبير وهو وقف اطلاق النار في مقابل انسحاب من جنوب الليطاني".

وأوضح انه في الوقت الحالي العمل هو على اتفاق عدم اعتداء او اتفاق امني او غيره، "اما في ما خص اتفاق السلام فنحن جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها العام 2002 ونحن ملتزمون بها"، وقال لا يمكن الانتقال من اول نقطة الى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، والخطوة الوسطية هي انهاء العداء بين وإسرائيل.



وإذ أوضح ان المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور والمادة 52 منه، فانه شدد "على اني أقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا "نحن موحدون من اجل انهاء الحرب".



وعن رسالته الى اللبنانيين، قال: اعلم انكم مللتم وانكم تؤمنون بهذا البلد وتستحقون العيش بأمان واستقرار وامن، وتستحقون العيش في بلد خال من الحرب، مزدهر، خال من الفساد، وهذا من واجبي وانا ملتزم بذلك.



وفي ما يلي كلام الرئيس عون في الجزء الثاني من المقابلة:

رد الرئيس عون على سؤال حول عدم تحقيق إسرائيل لاهدافها في ظل تغيير لاستراتيجية المواجهة العسكرية، وعن مدى استعداده للاستمرار في المفاوضات برعاية اميركية، فقال انه لا يملك خياراً آخر، ويحاول الاستفادة من المصلحة الشخصية للرئيس الاميكي دونالد ترامب لانهاء هذا الصراع، الذي يعوّل عليه وعلى فريقه لاحداث خرق، وهو ما حصل مع بداية هذا الشهر بعد مفاوضات شاقة أوصل الى وقف اطلاق النار في مقابل انسحاب حزب من جنوب الليطاني، ويجب الاستمرار في المحاولة لايجاد تسوية لهذه المشكلة بكل الوسائل المتاحة، او انهاء الصراع. ان الامر يصب في مصلحة الطرفين.



وشدد الرئيس عون على ان المطروح حالياً هو اتفاق عدم اعتداء، او اتفاق امني، او غيره، فالحاجة هي الى انهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل الى الابد، وهذا قد يكون توطئة لسلام عادل وشامل. وقال ان لبنان جزء من المبادرة العربية للسلام التي تم طرحها عام 2002 وهو ملتزم بها، انما لا يمكن الانتقال من اول نقطة الى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، والخطوة الوسطية هي انهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.

وقال انه لا يمكن ان يلتقي رئيس الوزراس بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي، "وعن طريقة تسليم حزب الله للسلاح في ظل رغبته في الاستمرار في القتال، اعتبر الرئيس عون حزب الله نشأ كرد فعل على الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وكان يجب ان تنتهي الحرب عام 2000 بعد ان أدى السلاح غايته في حينه من خلال تحرير البلد، ولكن بعد العام 2000، وقع حزب الله في أخطاء استراتيجية رئيسية.



وقال ان استراتيجيته تقوم اساساً على إزالة جذور الأسباب لوجود هذا السلاح، من خلال انهاء حالة الصراع وتعزيز مؤسسات الدولة، الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ، ومؤسسات حكومية أخرى، والتحدث بمنطق مع حزب الله وتقديم خيارات له بأن الدولة جاهزة لحماية البلد والجميع.

وشدد على ان مناصري حزب الله لبنانيون ولديهم الحق العيش بكرامة انما تحت حماية الدولة. وفي حال لم يوافقوا على تسليم سلاحهم او التفاوض مع الحكومة، فسيتحملون المسؤولية امام شعبهم الذي سيبتعد عنهم.



وفي ما خص التخوف من حصول مواجهة عسكرية داخلية مع حزب الله، لفت الرئيس عون الى وجود مفهوم عسكري يقوم على "التحضير لساحة القتال"، وذلك لا يعني انه يجب نشر الدبابات والمدفعية، بل تجهيز الظروف، وإزالة جذور الأسباب لوجود السلاح، وعندها يمكن ان نتقدم. وهذه الاستراتيجية تقوم على جهود عديدة، تشكل فيها العمليات القتالية 10 في المئة فقط، اما الباقي فيرتبط بالامور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك بأنه في العام 1975 وبعد انهيار مؤسسة الجيش اللبناني، تفتتت المؤسسات الحكومية ونشأء الميليشيات المحلية مسيحية وإسلامية، وكان على الناس اللجوء اليها طلباً للامان والامن والغذاء والحاجات الأساسية، اما الآن فقد حان الوقت للحكومة لتكون بديل هذه الميليشيات.



ودعا الى العمل على تقوية المؤسسات الحكومية، اكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية او غيرها، وعلى إزالة جذور الأسباب لوجود السلاح، والا فإن الامر سيكون كارثياً ولن تتحقق الأهداف.



وحول رؤيته لمدى قوة ايران وحزب الله بعد الحرب الأخيرة، اعتبر رئيس الجمهورية ان قوتهما لا يمكن قياسها من خلال امكاناتهما فقط، بل من خلال حضورهما، فحتى لو بقي شخص واحد فهذا امر مهم بالنسبة اليهما، فهناك امثلة عديدة عبر التاريخ تظهر ان التقليدية التي انخرطت في حروب غير متكافئة، لم تتمكن من تحقيق أهدافها، بل كانت حروب استنزاف مكلفة، فالمسألة لا تتعلق فقط بالامكانات، بل الوجود والعقيدة والإرادة التي تجعل من عملهم "مقدساً". وأشار الى ان الإيرانيين مشهورون بنسج السجاد، وهو امر يتطلب وقتاً طويلاً، وهذا ينعكس على دبلوماسيتهم واستراتيجيتهم.



وعن حياته العسكرية الطويلة وما حمله معه، أوضح انه خدم في الجيش لـ42 عاماً ولثماني سنوات كقائد للمؤسسة العسكرية، وانه تعرض للإصابة مرتين ولا يزال هناك شظايا في جسمه، وعانى من اهوال الحرب، لذلك فضّل المفاوضات على الحروب لانه لا يريد لاولاده وللبنانيين ان يعيشوا الصعوبة نفسها التي عاشها.



وفي ما خص صلاحياته الرئاسية ودوره، قال انه اقسم على حماية البلد والحفاظ على سيادة أراضيه، وواجبه هو العمل عن قرب مع رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، وقال: نحن نعمل بتناغم وننسق في ادق التفاصيل في المشاكل والأمور التي نعمل عليها، ولكن المفاوضات محصورة بالرئيس وفقاً للدستور والمادة 52، ولكني أقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب"، مؤكداً انهم موحدون من اجل انهاء الحرب.



وعن قدرة الرئيس بري على اقناع حزب الله، اعتبر الرئيس عون ان الرئيس بري امضى 40 عاماً وهو يحاول ان يبني الجنوب، وانه رجل دولة ويريد انهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيساً للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة في هذا المنصب، هناك عمل يقوم به ويجب ادراك مدى حساسية هذا الامر. ويمكنه ان يقوم بدور أساسي، وهذا ما يقوم به فعلاً، ولكن يجب الحذر لجهة عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله، وللوضع الدقيق داخل الطائفة الشيعية، وهو يحاول اقناعهم في تسليم سلاحهم لما فيه مصلحة الشيعة والبلد.



وعن الدعوات الى الفدرالية والتقسيم، شدد الرئيس عون على ان واجب الدولة هو توحيد البلد، هذا هو تاريخ لبنان ولا يمكن تغيير التاريخ ولا لبنان.

وفي معرض رده على سؤال حول الرسالة التي يرغب في توجيهها الى الإسرائيليين الذيين يشاهدون البرنامج، سأل رئيس الجمهورية: هل فعلاً تريدون العيش في حرب لا تنتهي، الم تسأموا من الحرب منذ العام 1948. هل تريدون فعلاً ان تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ونتحدث. وتوجه الى الحكومة بالقول انه حان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة، فالحلول العسكرية لن توفّر لكم الأمان والامن لسكان الشمال. عليكم ان تظهروا بعض الالتزام والرغبة في انهاء الحرب من اجل الشعبين على طرفي الحدود. "نحن جاهزون ومتلزمون وراغبون، فهل انتم كذلك؟ اذا كنتم كذلك، فلنجلس ونتحدث واذا لم تكونوا راغبين، فلن نعيش في امن وامان."



ورداً على سؤال حول رسالته الى الإيرانيين، قال: نسعى الى علاقة جيدة مع ايران ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل، انما تذكروا ان لبنان بلد سيادي ولديه حكومة سيادية، واذا اردتم الحديث معنا فأهلا وسهلا بكم، ولكن من دون تدخل. قد لا تتوافق اهتماماتنا مع اهتماماتكم، ان شعب لبنان يدفع الثمن ويقتل وتدمر منازله، من اجل خدمة مصالحكم وليس مصلحة البلد. حان الوقت لادراك هذا الواقع، لا يحق لكم التدخل في شؤوننا الداخلية، ان دولا أخرى تحاول مساعدتنا، ولكن انتم لا تفعلون ذلك، بل تحاولون تدمير البلد من اجل مصالحكم.



والى اللبنانيين، اكد الرئيس عون انه يدرك مدى مللهم وايمانهم بهذا البلد، وحقهم في العيش بأمان واستقرار وامن في بلد خال من الحرب، مزدهر، خال من الفساد، وانه ملتزم بتحقيق ذلك، مؤكداً ثقته بهم وباصرار وعزيمة وابداع الشعب اللبناني لجعل لبنان عظيماً مرة أخرى.



اما عن امكان تقديم الرئيس ترامب المساعدة في تحقيق ذلك، اعتبر الرئيس عون ان الرئيس الأميركي ملتزم ودعواته وتدخلاته الشخصية دليل على رغبته في انهاء هذا الوضع لانه مهتم باستقرار المنطقة ويعلم ان استقرار لبنان مهم جداً لاستقرار المنطقة، ويجب ان نرى كيف ستتطورالامور واي اتفاق سيتم التوصل اليه بين اميركا وايران، سيؤثر على المنطقة اكان سلبياً ام ايجابياً، فاستقرارها تأثر بالحرب الأميركية-الإسرائيلية وايران، على امل ان تنتهي الحرب قريباً جداً لان تداعياتها ستطال المنطقة من الناحية الأمنية.



ورأى ان ما قام به الرئيس ترامب يحتاج الى شجاعة وحكمة لانهاء الحرب من خلال المفاوضات، وهذا ما يقوم به حالياً، والاعتماد عليه لانهاء هذا الصراع في اقرب فرصة لتنعم المنطقة كلها بالاستقرار والامن.



وإذ اكد انه يعمل على وقف اطلاق النار مع إسرائيل، أجاب عن سؤال حول المناطق النموذجية كاشفاً انه تم طرح هذا الامر خلال عيد الميلاد عندما تم تعزيز الحضور اللنباني في اللقاءات التي كانت تجري في الناقورة عبر إضافة مدني هو السفير سيمون كرم. ويقوم الطرح على تسليم منطقة الى الجيش اللبناني الذي يعمل على السيطرة عليها، تكون كمنطقة تجريبية يتم بعدها الانتقال الى منطقة أخرى، ويتم العمل على إعادة اعمارها.

وأشار الى انه اقترح شخصياً البدء بمنطقة قلعة الشقيف كونها تاريخية وقريبة جداً من احدى اكبر المناطق التي تتضمن اكثرية شيعية اي النبطية، فينسحب الإسرائيليون منها على ان ينتشر الجيش اللبناني فيها ويسيطر عليها انما شرط تأمين وقف اطلاق النار لانه لا يمكن ارسال الجنود اللبنانيين في ظل استمرار القتال، ما يهدد حياتهم.



وكان الرئيس عون شدد في الجزء الأول من المقابلة التي تم بثها مساء يوم الجمعة الفائت، ان الطريقة الوحيدة لانهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل هي من خلال المفاوضات، وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والإسرائيليين وحزب الله، ان يفهموا انهم يخوضون حرباً لا جدوى منها، وان الاستراتيجية التي يتبعونها هي قصيرة النظر، وتؤدي الى نتائج عكسية.