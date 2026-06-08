حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة

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الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
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