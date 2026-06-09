ماذا دار بين قائد الجيش ونظيره الباكستاني؟

ناقش المشير سيد عاصم منير وقائد الجنرال رودولف هيكل تطورات البيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي خلال اجتماع في القيادة العامة يوم الثلاثاء.



وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات (ISPR)، فقد تم تقديم حرس شرف للجنرال هيكل لدى وصوله إلى مقر القيادة العامة للجيش، وذلك من قبل فرقة من المسلحة الثلاث التي كانت ترتدي ملابس أنيقة.



وخلال الاجتماع، تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام ، والوضع الأمني الإقليمي، والتعاون الدفاعي، وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.



ركزت المناقشات على تعزيز التفاعلات المهنية، والتعاون التدريبي، والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة الباكستانية واللبنانية.



أكد المشير منير مجدداً على الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها الطويلة والودية مع ، وشدد على الجيش بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة .



أشاد الجنرال هيكل بالكفاءة المهنية والتميز العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية، وأقر بمساهماتها في السلام والاستقرار الإقليميين وجهود حفظ السلام الدولية.



ووفقاً لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، فإن الزيارة تعكس الالتزام المشترك بين القوات المسلحة بتعزيز التعاون العسكري الوثيق.