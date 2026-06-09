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محليات

اتصالات حثيثة للبحث عن "صيغة توضيحية" لوقف النار! (المدن)

2026-06-09 | 01:50
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اتصالات حثيثة للبحث عن &quot;صيغة توضيحية&quot; لوقف النار! (المدن)
اتصالات حثيثة للبحث عن "صيغة توضيحية" لوقف النار! (المدن)

أفادت صحيفة المدن بأن "منذ صدور بيان واشنطن عقب جولة المفاوضات الأخيرة، ورفضه حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى بدأت اتصالات حثيثة عبر أكثر من طرف إقليمي مع الأميركيين للإشارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يسوق لهذا البيان، ولا يمكن اعتباره واضحاً بشأن مسألة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، استمرت الاتصالات للوصول إلى صيغة توضيحية. وهو ما ترجم في الجولة التي قام بها السفير الأميركي ميشال عيسى على الرؤساء الثلاثة، بينما كانت محطته الأهم عند رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأضافت الصحيفة: "تحدث السفير الأميركي بوضوح عن مسألة وقف إطلاق النار الكامل، وعن المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل قبل أن يدخل إليها الجيش ويعمل على تنظيفها عسكرياً وبعدها يعود السكان إليها، ويتم العمل على تعبيد الطرق وتوفير مقومات الحياة فيها، على أن يجري تعميم هذا النموذج على مختلف المناطق الأخرى. ومما قاله السفير الأميركي أيضاً إنه حتى لو كان هناك أثر للمفاوضات الإيرانية الأميركية على لبنان فلا مشكلة إن صب ذلك في مصلحة لبنان". 

وبحسب الصحيفة، "يتم البحث عن صيغة توضيحية للبيان الثلاثي الذي صدر عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأميركية، قد لا تعلن بمعنى رسمي، ولكن يتم إيجاد طريقة لتوضيحها واعتمادها. وتشير الصيغة بوضوح إلى مسألة وقف إطلاق النار الكامل، على أن يكون المخرج التطبيقي بأن يوقف حزب الله عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية، وأن يوقف الإسرائيليون عملياتهم، وبعدها يتم الانتقال إلى مناطق تجريبية، ينسحب منها الإسرائيليون فيدخلها الجيش اللبناني، وبعدها يدخلها الأهالي. والحاجة للبحث عن صيغة توضيحية للبيان، تشير إلى الإشكالية بشأنه، وهي إشكالية واجهت الوفد اللبناني المفاوض والذي أراد رئيسه السفير سيمون كرم الانسحاب من الجلسة، لرفض اعتماد ما صدر، ولكن بعدها حصلت اتصالات بين الأميركيين، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ورئيس الجمهورية لاعتماد النص". 
 
 
 
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