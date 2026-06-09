اتصالات حثيثة للبحث عن "صيغة توضيحية" لوقف النار! (المدن)

أفادت صحيفة المدن بأن "منذ صدور بيان واشنطن عقب جولة المفاوضات ، ورفضه ورئيس ، حتى بدأت اتصالات حثيثة عبر أكثر من طرف إقليمي مع للإشارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يسوق لهذا البيان، ولا يمكن اعتباره واضحاً بشأن مسألة وقف إطلاق النار والانسحاب ، استمرت الاتصالات للوصول إلى صيغة توضيحية. وهو ما ترجم في الجولة التي قام بها السفير الأميركي ميشال عيسى على الثلاثة، بينما كانت محطته الأهم عند رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأضافت الصحيفة: "تحدث السفير الأميركي بوضوح عن مسألة وقف إطلاق النار الكامل، وعن المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل قبل أن يدخل إليها الجيش ويعمل على تنظيفها عسكرياً وبعدها يعود السكان إليها، ويتم العمل على تعبيد الطرق وتوفير مقومات الحياة فيها، على أن يجري تعميم هذا النموذج على مختلف المناطق الأخرى. ومما قاله السفير الأميركي أيضاً إنه حتى لو كان هناك أثر للمفاوضات الإيرانية الأميركية على فلا مشكلة إن صب ذلك في مصلحة لبنان".



وبحسب الصحيفة، "يتم البحث عن صيغة توضيحية للبيان الثلاثي الذي صدر عن المفاوضات الأميركية، قد لا تعلن بمعنى رسمي، ولكن يتم إيجاد طريقة لتوضيحها واعتمادها. وتشير الصيغة بوضوح إلى مسألة وقف إطلاق النار الكامل، على أن يكون المخرج التطبيقي بأن يوقف عملياته العسكرية ضد الإسرائيلية، وأن يوقف الإسرائيليون عملياتهم، وبعدها يتم الانتقال إلى مناطق تجريبية، ينسحب منها الإسرائيليون فيدخلها الجيش اللبناني، وبعدها يدخلها الأهالي. والحاجة للبحث عن صيغة توضيحية للبيان، تشير إلى الإشكالية بشأنه، وهي إشكالية واجهت الوفد اللبناني المفاوض والذي أراد رئيسه السفير سيمون كرم الانسحاب من الجلسة، لرفض اعتماد ما صدر، ولكن بعدها حصلت اتصالات بين ، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ورئيس الجمهورية لاعتماد النص".