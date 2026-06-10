أسبوع حاسم.. مباحثات أكثر واقعية وبري يعوّل على طاولة إسلام آباد (المدن)

جاء في جريدة "المدن" :



تقول أوساط إن ثمة إطاراً جدياً يجري بحثه بهدوء، انطلاقاً من طاولة التي يعول عليها بري، ومن إعادة إحياء ورقة المبادئ الخمسة، وإعلان المبدأين اللذين ردَّ عبرهُما ورقة المبادئ الأميركية وعلى ما قبلته رئاسة الجمهورية.

وتتحدث مصادر متابعة عن مباحثات أكثر واقعية وجدية من المعتاد، إلى درجة أن ما يجري تداوله قد يُفضي خلال مهلة قصيرة إلى حلول ملموسة. لذلك يجري الحديث عن أسبوع حاسم، وربما يصح وصفه كذلك، على صعيد التوصل إلى اتفاقٍ شامل لوقف إطلاق النار يشمل أيضاً، وسط حديث إقليمي متزايد عن احتمال التوصل إلى تفاهم بين وواشنطن.



وبحسب هذه ، فإن الاتفاق المحتمل قد يستند إلى بنود مدمجة بين ما ورد في إعلان للمبادئ، ونتائج "واشنطن 4"، وروح المعادلة التي كرستها إيران ميدانياً في الضاحية الجنوبية، بالتوازي مع المسار التفاوضي في .