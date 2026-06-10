أسبوع حاسم.. مباحثات أكثر واقعية وبري يعوّل على طاولة إسلام آباد (المدن)

وتتحدث مصادر متابعة عن مباحثات أكثر واقعية وجدية من المعتاد، إلى درجة أن ما يجري تداوله قد يُفضي خلال مهلة قصيرة إلى حلول ملموسة. لذلك يجري الحديث عن أسبوع حاسم، وربما يصح وصفه كذلك، على صعيد التوصل إلى اتفاقٍ شامل لوقف إطلاق النار يشمل إيران
أيضاً، وسط حديث إقليمي متزايد عن احتمال التوصل إلى تفاهم بين طهران
وواشنطن.
وبحسب هذه القراءة
، فإن الاتفاق المحتمل قد يستند إلى بنود مدمجة بين ما ورد في إعلان واشنطن
للمبادئ، ونتائج "واشنطن 4"، وروح المعادلة التي كرستها إيران ميدانياً في الضاحية الجنوبية، بالتوازي مع المسار التفاوضي في إسلام آباد
.