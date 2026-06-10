الهزاع يزور رسامني.. رؤية استراتيجية للتعاون الثنائي

زار القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في حضور المدير العام للنقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات اللبنانية – السورية وتطوير آليات التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات النقل والتكامل الاقتصادي بين البلدين.



وتناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية للتعاون الثنائي بما يواكب مصالح البلدين ويعزز التنسيق في قطاعات النقل البري والجوي، والمعابر الحدودية، والطيران المدني.