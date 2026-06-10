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محليات

مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال زلايا وقليا في البقاع الغربي

2026-06-10 | 11:31
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال زلايا وقليا في البقاع الغربي
مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال زلايا وقليا في البقاع الغربي
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال زلايا وقليا في البقاع الغربي

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قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في طرابلس؟
13:18

قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في طرابلس؟

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أنه قتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء حادث اطلاق نار في منطقه الملولة في طرابلس، حيث اقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه كل من "ص.غ" و"أ.ع" على أوتوستراد الملولة في طرابلس، ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية، وقد وُصفت حالة الأول بالحرجة للغاية. كما أسفر إطلاق النار عن إصابة المدعو "أ.ب" برصاصة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي اعقاب الحادثة، عملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة على نقل القتيل والجرحين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال أسباب الحادثة ودوافعها مجهولة.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

13:18

قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في طرابلس؟

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أنه قتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء حادث اطلاق نار في منطقه الملولة في طرابلس، حيث اقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه كل من "ص.غ" و"أ.ع" على أوتوستراد الملولة في طرابلس، ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية، وقد وُصفت حالة الأول بالحرجة للغاية. كما أسفر إطلاق النار عن إصابة المدعو "أ.ب" برصاصة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي اعقاب الحادثة، عملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة على نقل القتيل والجرحين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال أسباب الحادثة ودوافعها مجهولة.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

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