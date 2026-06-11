بعد رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية.. معوض: عودة الثقة بلبنان

وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "إن هذه الخطوة تعكس عودة الثقة بالدولة اللبنانية
في ظل عهد وحكومة ملتزمين باستعادة السيادة، وتعزيز المؤسسات، وإعادة وصل ما انقطع مع محيطنا العربي
، كما تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان
والمملكة العربية السعودية
، وتكرّس التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وختم: "كما يشكّل هذا القرار دعماً مباشراً للاقتصاد اللبناني، ويسهم في خلق فرص عمل، وتحريك عجلة النمو، وتعزيز القطاعين الصناعي والزراعي، في مرحلة يدفع فيها لبنان أثمان حروب الآخرين على أرضه، وما خلّفته من أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة على اللبنانيين."