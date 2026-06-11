بعد رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية.. معوض: عودة الثقة بلبنان

أعرب النائب ميشال معوض عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة ، ولولي الأمير سلمان، على قرار رفع الحظر عن الصادرات .



وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "إن هذه الخطوة تعكس عودة الثقة بالدولة في ظل عهد وحكومة ملتزمين باستعادة السيادة، وتعزيز المؤسسات، وإعادة وصل ما انقطع مع محيطنا ، كما تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين والمملكة ، وتكرّس التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.



وختم: "كما يشكّل هذا القرار دعماً مباشراً للاقتصاد اللبناني، ويسهم في خلق فرص عمل، وتحريك عجلة النمو، وتعزيز القطاعين الصناعي والزراعي، في مرحلة يدفع فيها لبنان أثمان حروب الآخرين على أرضه، وما خلّفته من أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة على اللبنانيين."