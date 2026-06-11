بالفيديو - إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أجواء نحلة بالبقاع

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشر الشيخ نظير جّشي مقطع فيديو لإشكال وتلاسن بينه وبين ضابط في قوى الأمن الداخلي على خلفية تفكيك خيمة مخالفة في منطقة الشويفات، عقب اطلاق حملة لازالة التعديات على الأملاك العامة.
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة تروث سوشال، "استنادًا إلى حقيقة أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة، فقد قمتُ، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بإلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".