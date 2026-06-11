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محليات

بالفيديو - إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أجواء نحلة بالبقاع

2026-06-11 | 09:54
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بالفيديو - إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أجواء نحلة بالبقاع

وثّق مقطع فيديو لحظة إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أجواء منطقة نحلة في البقاع. وفي السياق، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "هيرون 1" في أجواء المنطقة، بواسطة صاروخ نوعي.

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