بالفيديو - إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أجواء نحلة بالبقاع

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة تروث سوشال، "استنادًا إلى حقيقة أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة، فقد قمتُ، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بإلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران هذا المساء".