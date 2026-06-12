معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يؤكد تمسّك السعودية بتطبيق اتفاق الطائف كإطار للحياة السياسية في اليوم التالي من الحرب بما يشمل قانون الانتخاب واللامركزية والإصلاحات المرتقبة