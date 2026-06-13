"إما دولة تحتكر السلاح أو منطق الميليشيات".. موقف جديد للرئيس عون

وتحل هذه الذكرى الأليمة ولبنان يقف أمام استحقاق مصيري: إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة، تحتكر السلاح وتسود القانون، وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإمّا أن يظلّ رهينَ منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء، مضيفاً: "نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. الوطنية اليوم ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تُبنى بالمصارحة وتُعزَّز بالعدالة وتتجذّر بالإنصاف لكل مكوّنات هذا الشعب دون استثناء".وقال : "أجدّد اليوم، أمام أرواح ضحايا إهدن وأمام كل الحرب الأهلية من كل الطوائف والمناطق، وما تلاها من حروب، عهدي بأن اسعى إلى يعيش فيه أبناؤه أحرارًا متساوين، لا تجمعهم فقط الجغرافيا بل تجمعهم المواطنة الحقيقية والانتماء إلى دولة والقانون".