الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"إما دولة تحتكر السلاح أو منطق الميليشيات".. موقف جديد للرئيس عون

2026-06-13 | 02:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;إما دولة تحتكر السلاح أو منطق الميليشيات&quot;.. موقف جديد للرئيس عون
"إما دولة تحتكر السلاح أو منطق الميليشيات".. موقف جديد للرئيس عون

في الذكرى الثامنة والأربعين لاغتيال الوزير السابق طوني سليمان فرنجية وأفراد من عائلته ورفاقه في اهدن، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون : " ان استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلّم من دروس الدم ما لم تُعلّمنا إياه سنوات السلم، فالذاكرة الوطنية الصادقة لا تنتقي جراحها، بل تحملها كلّها لتبني على ألمها عهدًا بعدم التكرار.

وتحل هذه الذكرى الأليمة ولبنان اليوم يقف أمام استحقاق مصيري: إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة، تحتكر السلاح وتسود القانون، وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإمّا أن يظلّ رهينَ منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء، مضيفاً: "نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تُبنى بالمصارحة وتُعزَّز بالعدالة وتتجذّر بالإنصاف لكل مكوّنات هذا الشعب دون استثناء".

وقال الرئيس عون: "أجدّد اليوم، أمام أرواح ضحايا إهدن وأمام كل شهداء الحرب الأهلية من كل الطوائف والمناطق، وما تلاها من حروب، عهدي بأن اسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارًا متساوين، لا تجمعهم فقط الجغرافيا بل تجمعهم المواطنة الحقيقية والانتماء إلى دولة الحق والقانون".
 
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
"إما دولة تحتكر السلاح أو منطق الميليشيات".. موقف جديد للرئيس عون

محليات

جوزاف عون

لبنان

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز مثلث كفرحونة ووقوع اصابات
الرئيس عون: لبنان أما استحقاق مصيري إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتسود القانون أو أن يظلّ رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء

اقرأ ايضا في محليات

ما تطلبه واشنطن VS ما يطلبه "حزب الله"! (أساس ميديا)
03:23

ما تطلبه واشنطن VS ما يطلبه "حزب الله"! (أساس ميديا)

أفاد موقع "أساس ميديا" ما تطلبه بأن ما تطلبه واشنطن وتصرّ عليه هو:

03:23

ما تطلبه واشنطن VS ما يطلبه "حزب الله"! (أساس ميديا)

أفاد موقع "أساس ميديا" ما تطلبه بأن ما تطلبه واشنطن وتصرّ عليه هو:

بمواكبة سلاح الجو الباكستاني.. ​"إبن خالة" نصرالله شارك في مفاوضات إسلام أباد!
03:07

بمواكبة سلاح الجو الباكستاني.. ​"إبن خالة" نصرالله شارك في مفاوضات إسلام أباد!

أفاد موقع "أساس ميديا" نقلاً عن مصدرين محلي وإقليمي أن "حراكا حثيثا يقوم على تبادل الرسائل بين حزب الله والولايات المتحدة الأميركية لم يعد مقتصرا على وسيط واحد، بل تجري هندسته عبر أربع قنوات رئيسة متوازية أغلبها لا يمر بالضوء:

03:07

بمواكبة سلاح الجو الباكستاني.. ​"إبن خالة" نصرالله شارك في مفاوضات إسلام أباد!

أفاد موقع "أساس ميديا" نقلاً عن مصدرين محلي وإقليمي أن "حراكا حثيثا يقوم على تبادل الرسائل بين حزب الله والولايات المتحدة الأميركية لم يعد مقتصرا على وسيط واحد، بل تجري هندسته عبر أربع قنوات رئيسة متوازية أغلبها لا يمر بالضوء:

يحدث الآن

اخترنا لك
ما تطلبه واشنطن VS ما يطلبه "حزب الله"! (أساس ميديا)
03:23
بمواكبة سلاح الجو الباكستاني.. ​"إبن خالة" نصرالله شارك في مفاوضات إسلام أباد!
03:07
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز مثلث كفرحونة ووقوع اصابات
02:53
الرئيس عون: لبنان أما استحقاق مصيري إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتسود القانون أو أن يظلّ رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء
02:25
الرواية الكاملة لإعلان النوايا: لماذا رفض "حزب الله" وقف النار؟ (المدن)
01:11
ماذا بعد وقف النار؟ (الشرق الأوسط)
01:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026