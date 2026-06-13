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محليات

حزب الله: استهداف آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور بصلية صاروخيّة

2026-06-13 | 15:38
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حزب الله: استهداف آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور بصلية صاروخيّة
حزب الله: استهداف آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور بصلية صاروخيّة
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حزب الله: استهداف آليات للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون قضاء صور بصلية صاروخيّة

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