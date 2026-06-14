معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية

معلومات الجديد: كرم كان منخرطًا في مفاوضات “الميكانيزم” وأعدّ ملفات التفاوض بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة لكن توقف الاجتماعات وانخراط حزب الله في الحرب حالا دون بحثها